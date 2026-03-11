Управителят на Комплексния онкологичен център (КОЦ) в Бургас проф. д-р Христо Бозов е изпратил докладна записка, която да бъде разгледана на следващото заседание на Общинския съвет в града, чрез която да се разреши на лечебното заведение да закупи нова апаратура, показа проверка наСтава въпрос за оборудване, което да стане част от новоизграждащата се урологична ендоскопска зала.Според разчетите, за нуждите ѝ са необходими електрохидравлична операционна маса за урология с включени принадлежности, както и три таванни операционни лампи със сателит.Масата е на стойност до 36 000 евро без ДДС, а трите лампи - до 50 00 евро без данъка от 20%.Новото оборудване ще бъде закупено изцяло със средства от бюджета на КОЦ.