КОЦ - Бургас иска да закупи нова апаратура
Става въпрос за оборудване, което да стане част от новоизграждащата се урологична ендоскопска зала.
Според разчетите, за нуждите ѝ са необходими електрохидравлична операционна маса за урология с включени принадлежности, както и три таванни операционни лампи със сателит.
Масата е на стойност до 36 000 евро без ДДС, а трите лампи - до 50 00 евро без данъка от 20%.
Новото оборудване ще бъде закупено изцяло със средства от бюджета на КОЦ.
