Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Майка на две деца от Бургас се бори за живот! Нужни са още 4000 евро за операцията
Автор: Екип Burgas24.bg 16:23Коментари (0)0
©
35-годишната Стела Севдалинова от Бургас се нуждае спешно от животоспасяваща операция на гръбначния стълб. След първа неуспешна интервенция в България, която води до тежки усложнения, надеждата ѝ за възстановяване е нова операция, насрочена за 19 август в Турция, при световноизвестния неврохирург проф. Сердар Кахраман.

Остават само още 4000 евро, за да бъде събрана пълната сума от 45 000 евро, необходима за операцията – финална бариера пред възможността Стела да се изправи отново на крака.

Стела е майка на две малки деца, едното от които е с диагноза аутизъм. Преди около година започва да изпитва силни болки и изтръпване в ръката и между лопатките. Диагностицирана е с дискова херния на шийни прешлени C4, C5 и C6, което налага хирургична намеса. Операцията в България, извършена преди 7 месеца, се оказва неуспешна – имплантите са поставени неправилно, увреждайки прешлен и притискайки нервни окончания.

"Още на следващия ден болките се върнаха – по-силни от всякога", разказва Стела. Състоянието ѝ се влошава с всеки изминал ден – движението ѝ е силно ограничено, болките са постоянни, а грижата за децата ѝ става все по-трудна, почти невъзможна.След като български лекари отказват повторна операция заради сложността ѝ, единствената ѝ възможност остава лечението в чужбина.

Кампанията за събиране на средства е в ход, а подкрепата на хората вече е събрала по-голямата част от сумата."Боря се не само за себе си, а най-вече заради децата си", казва Стела със сълзи. "Особено заради сина ми с аутизъм – той ще има нужда от мен за цял живот."

Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи с дарение през платформата на Павел Андреев - ТУК!








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Отново много места в Бургас останаха без ток! Кога ще дойде - бож...
13:37 / 07.08.2025
Бизнесмен: В миналото Одрин беше като мол за българите, но вече и...
12:04 / 07.08.2025
Важно за бургазлиите, които очакват подмяна на старите им отоплит...
10:50 / 07.08.2025
Проблеми с водата в Бургас, Айтос, Камено и Карнобат днес
10:26 / 07.08.2025
Ето какво откриха в дома на криминален тип от Бургас
09:47 / 07.08.2025
Подробности за пожара край Капчето
09:23 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Попълване на регулатори
Зверство срещу 18-годишно момиче
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: