|Майка на две деца от Бургас се бори за живот! Нужни са още 4000 евро за операцията
Остават само още 4000 евро, за да бъде събрана пълната сума от 45 000 евро, необходима за операцията – финална бариера пред възможността Стела да се изправи отново на крака.
Стела е майка на две малки деца, едното от които е с диагноза аутизъм. Преди около година започва да изпитва силни болки и изтръпване в ръката и между лопатките. Диагностицирана е с дискова херния на шийни прешлени C4, C5 и C6, което налага хирургична намеса. Операцията в България, извършена преди 7 месеца, се оказва неуспешна – имплантите са поставени неправилно, увреждайки прешлен и притискайки нервни окончания.
"Още на следващия ден болките се върнаха – по-силни от всякога", разказва Стела. Състоянието ѝ се влошава с всеки изминал ден – движението ѝ е силно ограничено, болките са постоянни, а грижата за децата ѝ става все по-трудна, почти невъзможна.След като български лекари отказват повторна операция заради сложността ѝ, единствената ѝ възможност остава лечението в чужбина.
Кампанията за събиране на средства е в ход, а подкрепата на хората вече е събрала по-голямата част от сумата."Боря се не само за себе си, а най-вече заради децата си", казва Стела със сълзи. "Особено заради сина ми с аутизъм – той ще има нужда от мен за цял живот."
Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи с дарение през платформата на Павел Андреев - ТУК!
