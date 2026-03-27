Двама журналисти са изпратени в женски манастир, за да разследват дали там се произвежда вино, спечелило награда от половин милион английски лири. Следват много преобличания, ярки комедийни ситуации и съвсем неочакван край. Ама наистина неочакван!Така накратко може да се опише комедията "Сестри под прикритие“ на Том Смит. Пиесата се поставя за първи път в България, а постановката е дело на Валери и Олег Еличови.Младежката театрална трупа "Валери Еличов и приятели“ ще изиграе две премиерни представления на комедията. 16 талантливи актьори от 8 бургаски училища ще бъдат разпределени в два абсолютно равностойни състава.Те ще представят "Сестри под прикритие“ на 17 април от 19,30 часа и на 18 април от 19 часа. Представленията ще се играят в залата на Кукления театър.Следващите две представления, които ще изиграе втората трупа са предвидени за 8 и 9 май.Билети можете да намерите на каса НХК.