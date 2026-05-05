Пространството пред Пантеона в Морската градина вече е изпълнено с живот и настроение, след като стартира майският базар, който ще продължи до 10 май.

Алеите привличат бургазлии и гости на града с аромат на вкусна скара, пъстри щандове и разнообразие от ръчно изработени сувенири и находки, които превръщат разходката в истинско преживяване, съобщават от Община Бургас.

Кулминацията започва на 6 май, когато се открива сценичната програма, която ще добави музика, танци и още повече емоции към вече оживеното пространство. Всяка вечер от 6 до 9 май между 17 и 22 часа посетителите ще могат да се насладят на разнообразна програма, започваща със зумба за деца с Дебора Ангелова, която внася енергия и усмивки сред най-малките. На 6 май сцената ще продължи с детски танцовите формации, магичното шоу на Зайн и парти с DJ John Katta, който ще зададе вечерния ритъм до 22 часа.

На 7 май програмата преминава през любими evergreen хитове в изпълнение на група "Пулс“, рок импровизации с цигулка на Виктор Петров и отново завършва с DJ сет. Ден по-късно, на 8 май, сцената ще предложи поп рок изпълнения на младата надежда Аделина Атанасова, музика от група "Vozduch“, нова среща с магията на Зайн и вечерно DJ настроение. Финалът на сценичните вечери на 9 май ще бъде с наситена рок програма с участието на Преслава Минасян и Пени Ставрева, преди пространството отново да премине в ритъма на DJ музиката.

Събитието съчетава в себе си базар, сцена и градско преживяване, което превръща зоната пред Пантеона в естествен център за срещи, разходки и споделени моменти – място, където вкусът, музиката и хората се събират в едно.