Община Бургас създава допълнително удобство и празнична атмосфера за бургазлиите и гостите на града, като осигурява два големи LED екрана за излъчване на едно от най-престижните колоездачни състезания в света – Giro d’Italia.
Екраните ще бъдат с размери 4.50 х 2.50 метра. Те ще бъдат разположени пред Летния театър, в близост до паметника на Георги Калоянчев и до сградата на Общината.
На 6 май от 18:00 часа двата екрана ще излъчват на живо откриващата церемония на състезанието в Летния театър, давайки възможност на всички почитатели на спорта да се потопят в атмосферата на голямото събитие, информира Burgas24.bg.
Екранът, разположен пред сградата на Общината, ще остане до 9 май, като на него ще бъдат излъчвани на живо етапите на Giro d’Italia на 8 и 9 май, предоставяйки още възможности за споделено преживяване и подкрепа към участниците.
