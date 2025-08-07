Напук на новия закон: Още инциденти с деца и тротинетки

© Нови два случая на инциденти с деца, управляващи тротинетки.



Първият е станал на ул. "Кавала“ до бл. 18 в ж.к. "Братя Миладинови" в Бургас по обяд. 16-годишен младеж е изгубил контрол над електрическото си превозно средство и е катастрофирал самостоятелно. Момчето е откарано за преглед в УМБАЛ – Бургас с комоцио, но без опасност за живота и е освободено за домашно лечение.



Вторият случай е от Карнобат, станал вчера привечер на кръстовището на ул. "П.К. Яворов“ и "Драва“. 13-годишен младеж, управляващ електрическа тротинетка, е изгубил контрол и е блъснал 8-годишно момченце, което се е намирало на платното. Пострадалото дете е получило охлузна рана на дясното коляно и след преглед е освободено за домашно лечение.



Инцидентите са на фона на въведените съвсем наскоро промени в закона, според които тротинетки нямат право да управляват деца под 16 г. Ако имат нужната възраст, те задължително трябва да носят каска, а електрическите превозни средства да имат застраховка "Гражданска отговорност".