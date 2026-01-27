Общинският съвет в Бургас се съгласи да придобие чрез дарение имот от 3199 кв. м. за построяване на спортна зала в района на бившия "Колодрум", предаде репортер наПо предложение на вносителя, а именно председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, в диспозитива бе прието изменение, за да придобие следния вид - "Изграждане на многофункционален център за спорт, култура и младежки дейности с паркинг".Предложението бе прието с 34 гласа "За", 3-ма бяха "Против", а 7 се въздържаха.От партия "Средна европейска класа" се противопоставиха на идеята."Община Бургас не е търговско дружество и трябва да защитава обществения интерес. След като преди 15-20 години загубиха по най-схемаджийския начин "Колодрума", сега Общината трябва да покаже, че това няма да даде резултат", заяви Иван Иванов от формацията."Това е сделка, в която Общината няма нищо. Все пак администрацията направи така, че да имаме три декара, където да построим нещо дали по оперативни програми, или по друг начин", контрира го Георги Манев от "КОД Български възход"."Докладната е сигнал, че когато работим всички заедно и когато срещу нас има отговорни инвеститори, които разбират, че трябва да участват и социлно-икономическия живот, получихме това предложение. Съвпадението е повече от благоприятно, защото предстои и кандидатстване за Европейска столица на културата", заяви от своя страна Михаил Хаджиянев."Главният архитект и всички юристи казаха, че Общинският съвет няма правомощие да влияе върху това как предприемачът да реализира своята инициатива", допълни той."Дарението не е под никакво условие", категоричен бе Хаджиянев.Предвижда се бъдещата зала да обслужва нуждите на местните спортни клубове, които към момента наброяват 117 и обхващат над 4000 деца и младежи.Проектът включва и изграждане на паркинг, който да облекчи поне частично недостига на паркоместа в района.В предложението се подчертава, че придобиването на имота чрез дарение представлява сериозна финансова полза за общината, тъй като ще осигури стратегически терен за обществена функция без разходи за покупка или отчуждаване. Така бюджетният ресурс може да бъде насочен към проектиране, строителство и оборудване на спортното съоръжение.Също така се предвижда извършване на прединвестиционно проучване чрез допитване до спортните клубове в Бургас, за да се установят реалните потребности от вида, капацитета и функционалните характеристики на залата.