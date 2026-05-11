Районна прокуратура-Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо А.А. и Л.П. Те са обвинени, че "в съучастие като съизвършители са предоставяли помещение за полови сношения, извършвани с користна цел. Помещението е предоставяно на различни лица“, съобщиха от институцията за Burgas24.bg.

Обвиняемите са задържани при специализирана операция на ГДБОП, проведена на територията на общините Бургас и Несебър.

Двамата обвинени са свързани със собствеността на търговския обект, предлагащ помещения за полово сношение. По време на разследването са извършени лични обиски, претърсвани и изземвания в нощно заведение, 4 жилища и 2 превозни средства. Иззети са пликове с пари на обща стойност над 14 000 евро, мобилни телефони и документация, свързана с разследването.

По досъдебното производство към наказателна отговорност е привлечена и В.В. Тя е обвинена за това, че в горепосочения период е "свождала лица от женски пол към съвкупление с различни лица, като деянията са извършвани с користна цел“. По отношение на нея е взета мярка за неотклонение "подписка“.