Helios Marine официално откри новата си производствена база в Бургас – първото по рода си съоръжение в България, специализирано в серийно производство на електрически плавателни съдове.

Лентата беше прерязана от кмета на Бургас Димитър Николов и основателите на компанията Драгомир и Димитър Енчеви.

Новата база разполага с 1100 кв. м производствена площ, собствена батерийна линия и лаборатории за изпитване на електроника и системна интеграция. Лодките и ключовите технологии на компанията се разработват и интегрират в Бургас.

Откриването на съоръжението бележи следващия етап в развитието на Helios Marine – от стартъп проект към компания с капацитет за серийно производство и международно разширяване. Демонстриран бе производственият процес и да видят демонстрация на модела Helios Omega 7.2 и платформата Helios Marine Link – собствената система на компанията за управление и мониторинг на всички функции на борда в реално време.

Omega 7.2 е носител на международната награда GUSSIES 2025 за най-добра електрическа яхта в серийно производство до 8 метра, избрана сред 120 модела от 25 държави. Моделът дебютира на Cannes Yachting Festival през 2025 г. и през май ще бъде представен на вода по време на Salone Nautico Venezia.

Портфолиото на компанията включва моделите Sigma, Omega и Alpha – от компактен електрически плавателен съд до 15-метров катамаран. Всеки модел е разработен като изцяло електрическа платформа, интегрираща батерийни системи, електрическо задвижване, соларна енергия и собствен софтуер за управление.

Helios Marine е българска технологична компания, основана през 2021 г. в Бургас. Компанията разработва електрически плавателни съдове, батерийни системи и интелигентни платформи за управление с пълна вертикална интеграция – от хардуер и електроника до софтуер.

Сред последните международни проекти на компанията е електрификацията на плавателен съд на Royal Yacht Squadron – един от най-престижните ветроходни клубове в света.