От 6 ч. на 8 май до полунощ на 9 май – дроновете са извън закона в Бургас
В следващите два дни се въвежда забрана за използване на дронове на територията на община Бургас. Тя влиза в сила от 6 часа на 8 май и ще важи до полунощ на 9 май, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.
Защо?
Мярката се налага за гарантиране безопасността и обществения ред по време на колоездачната обиколка Giro D'Italia Grande Partenza 2026.
Изключение
Изключение от забраната ще има единствено за дронове, собственост на RCS Sports & Events S.r.l, - изключителен представител и организатор на международното колоездачно състезание Giro D'ltalia Grande Partenza 2026, на Община Бургас и на Фондация "Бургас – 2032“.
Откъде да гледаме Giro?
Ако искате да видите колоездачите отблизо, ето някои от най-добрите места по трасето на всеки от трите етапа:
Етап 1 (8 май, Несебър – Бургас)
· Старият Град в Несебър е неутрална зона – колоездачите минават бавно и могат да бъдат видяни в непосредствена близост.
· В Бургас трасето преминава два пъти по бул. "Демокрация" и бул. "Иван Вазов".
· В района на Созопол – Шофьорският плаж е едно от най-добрите места, където колоездачите също ще бъдат съвсем близо до публиката, както и Дюни и центърът на Созопол.
Етап 2 (9 май, Бургас – Велико Търново)
Трасето минава през Айтос, Карнобат и Сливен, след което поема нагоре – проходите "Вратник" и "Железни врата" са отлични места за гледане. Финалът е в центъра на Велико Търново – колоната влиза от ж.к. "Света гора", минава покрай Балдуиновата кула и завършва на бул. "Васил Левски" пред Театъра.
