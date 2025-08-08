Остров Света Анастасия празнува! Ето какво ви очаква на 15 и 16 август

© Остров Света Анастасия



0 коментара за Остров Света Анастасия Събития в обекта: Концерт на Мери Бойс Бенд 21:00/29.08.2025



Рождените дни са, за да се споделят и затова екипът на острова кани всички да бъдат част от тържествата на 15 и 16 август. Програмата ще продължи два дни - ще имаме музика, вкусна храна, концерти, плувен маратон, водосвет! А в двете летни вечери не пропускайте концертите на Deep Zone Project и Déjà vu.



За резервация за пътуване и повече информация - 0882 004124



15 август (петък)



10:30 ч. Посрещане с питка и маринована рибка



11:00 ч. Отворени врати на фара



11:00 ч. Фолклорна програма с младежки ансамбъл "Лукойл Нефтохим“ с ръководител Марио Егов



11:45 ч. Празнично хоро



14:15 ч. Тошко Вачев отбелязва 30 години иконопис - Празничен коктейл



16:00 ч. Часът на поета с представяне на книгата "Сказание за българските манастири“ от Мина Кръстева и среща с автора.



16:30 ч. Часът на поета с бургаска писателска общност



21:00 ч. Концерт на Deep Zone Project



16.08 (събота)



9:30 ч. Отпътуване за Плувен Маратон "За Мария“- обиколка на острова. Записване на 0882004121 Павлин. Такса за участие - билет за кораб.



10:30 ч. Старт на маратона – 800 м. около остров Св. Анастасия



11:15 ч. Награждаване, 1-ва награда: ваучер за нощувка за двама в ММС, 2-ра награда: Нощувка в ГМС, 3-та награда: семейно пътуване



Миди на тенекия и дегустация на вино от подводния парк



11:30 ч. Отворени врати на фара



12:00 ч. Празничен водосвет в храм "Успение Богородично“



21:00 ч. Концерт на Deja Vu