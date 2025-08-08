© Строителството на детската болница в Бургас напредва и навлиза в заключителния си етап, съобщи кметът на града Димитър Николов.



Започнала е доставката на оборудването по график, монтирането на вътрешноболничните системи, пациентските стаи и ескалаторите.



Също така етажният паркинг е готов, като предстои въвеждането на електронната система, оформянето на цялото пространство около сградата, включително и изграждането на детска площадка.



Цялата зона около болницата ще бъде изцяло обновена с ремонтирани улици, нова организация на движението, зелени и пешеходни пространства.



Градоначалникът поредчерта че продължава набирането на кадри, а интересът е голям. "Всеки ден решаваме нови казуси и предизвикателства, но вървим напред", заяви Димитър Николов.



