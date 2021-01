Подариха инвитро процедури на две двойки от Бургас

© Две двойки с репродуктивни проблеми от Бургас получиха безплатни инвитро процедури с включени стимулации, съобщиха от Медицински център New Life.



Навръх Бабинден кампанията "Дари живот!" сбъдна най-съкровената мечта на П. Янакиева, Р. Станева и техните половинки, които взеха участие в съвместната благотворителна инициатива на дамите от бургаския клуб на Inner Wheel и клиниката.



Право да се включат имаха двойките, които отговарят на предварително обявени условия. Допълнително те трябваше да напишат писмо, в което искрено и емоционално да споделят своята история. Първоначално обявената награда бе безплатна инвитро процедура само за една двойка, но впоследствие не едно, а две затрогращи писма грабнаха вниманието на екипа, стоящ зад кампанията.



Наградите бяха връчени днес на развълнуваните победители от президента на доброволната организация Людмила Кудева, д-р Дарина Давидова - завеждащ акушер-гинеколог в бургаската клиника и семейство Кирови, които дариха безвъзмездно сумата за втората инвитро процедура. Събитието премина емоционално, изпълнено с позитивен заряд и надежда за една по-добра и успешна година.



"Изключително съм щастлива, че проведохме тази кампания. В условията на Covid-19, когато вирусът отнема човешки животи, да дариш надежда за нов живот е нещо уникално. Благодарим на всички участници. Всяка една двойка и всеки един пациент са важни за нас. Всеки има нужда от подкрепа в своята собствена битка и пътя, който следва. За мен като лекар е важно да съм до пациентите както в медицински, така и в емоционален план. Моментите, които споделяме заедно, успехите и трудностите през които преминаваме, се помнят за цял живот. Ще се свържем с всеки един от останалите участници и ще предложим съдействие, за да сбъднем мечтата им за нов живот. Своевременните прегледи, профилактиката и доверието към лекаря са ключът към сбъдване на тази мечта", коментира д-р Давидова.



Следвайки социално-отговорната политика на New Life Бургас и по повод Деня на родилната помощ, от клиниката обявиха кампания за безплатни инвитро и гинекологични консултации. Те ще се проведат в периода от 22 до 29 януари. Необходимо е предварително записване на час на тел. 0879 08 47 77 или 056 55 55 99.