Поморие и още няколко села в Бургаско са без вода днес
Ограничението ще продължи до отстраняване на проблема и приключване на ремонтните дейности, уточняват от ВиК.
Без вода до 17:00 ч. ще бъдат и каменовските села Винарско и Тръстиково.
От 8:30 ч. днес поради авария е ограничена услугата и в село Крушевец, Созополско. Вода няма има до отстраняване на проблема, подчертават от ВиК.
