Поради авария на главен водопровод Поморие е без вода от 8:00 ч. днес.Ограничението ще продължи до отстраняване на проблема и приключване на ремонтните дейности, уточняват от ВиК.Без вода до 17:00 ч. ще бъдат и каменовските села Винарско и Тръстиково.От 8:30 ч. днес поради авария е ограничена услугата и в село Крушевец, Созополско. Вода няма има до отстраняване на проблема, подчертават от ВиК.