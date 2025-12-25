Празнична атмосфера завладя зоопарка в Бургас
Тук в зоопарка е истински празник, въпреки дъждовното време и силния вятър.
По традиция тук всяка година добрият старец изненадва всичките над 600 животни.
Подаръци и изненади Дядо Коледа е предвидил и за най-малките посетители в зоопарка, информира БНТ. Всяко дете, което се снима с Дядо Коледа, ще получи подарък и лакомства.
