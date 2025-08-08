Пръскат срещу комари в Бургас, ето къде и кога

© Дезинфекционна станция – Бургас продължава да обработва парковете и градините в жилищните комплекси срещу комари.



Ето графика за месец август:



11.08.2025г. - биотопна зона кв. "Сарафово“



12.08.2025г. - Приморски парк, район Морска гара



13.08.2025г. - парк "Минерални бани“, кв. "Ветрен“, биотопни зони кв. "Ветрен“ и кв. "Банево“



14.08.2025г. - парк "Славейков“ /до Билла/, парк "Св. Троица“ в ж.к. "Славейков“, паркове "Изгрев“ и "Изток“ в ж.к "Изгрев“



15.08.2025г. - Приморски парк, район на Солниците и парк "Езеро“



18.08.2025г. - градини ж.к. "Лазур“, ж.к. Възраждане, ЦГЧ и ж.к. "Зорница“



19.08.2025г. - приморски парк, район морска гара



20.08.2025г. - парк "Росенец“, приют за безстопанствени кучета – местност "Пода“, биотопни зони кв. "Крайморие“ и кв. "Горно Езерово“



21.08.2025г. - паркове в ж.к. "Меден рудник“, биотопна зона кв. "Акации“ и "Победа“



22.08.2025г. - Приморски парк, район на Солниците и парк "Езеро“



25.08.2025г. - парк “Славейков" /до Билла/, парк “Св. Троица" в ж.к. "Славейков“, паркове "Изгрев“ и "Изток“ в ж.к "Изгрев“



26.08.2025г. - Приморски парк, район Морска гара



27.08.2025г.- биотопни зони кв. "Лозово“ и кв. "Долно Езерово“



28.08.2025г. - парк "Минерални бани“, "Ветрен“, биотопни зони кв. "Ветрен“ и кв. "Банево“



29.08.2025г. - Приморски парк, район на Солниците и парк "Езеро“



Имагоцидните обработки със студен/топъл аерозол ще се извършват от 00.30 часа до 04.30 часа .



“Дезинфекционна станция Бургас" ЕООД гр. Бургас, си запазва правото да променя графика във връзка с влошени условия на атмосферно влияние - дъжд, силен вятър и др.