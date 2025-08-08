ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Пръскат срещу комари в Бургас, ето къде и кога
Ето графика за месец август:
11.08.2025г. - биотопна зона кв. "Сарафово“
12.08.2025г. - Приморски парк, район Морска гара
13.08.2025г. - парк "Минерални бани“, кв. "Ветрен“, биотопни зони кв. "Ветрен“ и кв. "Банево“
14.08.2025г. - парк "Славейков“ /до Билла/, парк "Св. Троица“ в ж.к. "Славейков“, паркове "Изгрев“ и "Изток“ в ж.к "Изгрев“
15.08.2025г. - Приморски парк, район на Солниците и парк "Езеро“
18.08.2025г. - градини ж.к. "Лазур“, ж.к. Възраждане, ЦГЧ и ж.к. "Зорница“
19.08.2025г. - приморски парк, район морска гара
20.08.2025г. - парк "Росенец“, приют за безстопанствени кучета – местност "Пода“, биотопни зони кв. "Крайморие“ и кв. "Горно Езерово“
21.08.2025г. - паркове в ж.к. "Меден рудник“, биотопна зона кв. "Акации“ и "Победа“
22.08.2025г. - Приморски парк, район на Солниците и парк "Езеро“
25.08.2025г. - парк “Славейков" /до Билла/, парк “Св. Троица" в ж.к. "Славейков“, паркове "Изгрев“ и "Изток“ в ж.к "Изгрев“
26.08.2025г. - Приморски парк, район Морска гара
27.08.2025г.- биотопни зони кв. "Лозово“ и кв. "Долно Езерово“
28.08.2025г. - парк "Минерални бани“, "Ветрен“, биотопни зони кв. "Ветрен“ и кв. "Банево“
29.08.2025г. - Приморски парк, район на Солниците и парк "Езеро“
Имагоцидните обработки със студен/топъл аерозол ще се извършват от 00.30 часа до 04.30 часа .
“Дезинфекционна станция Бургас" ЕООД гр. Бургас, си запазва правото да променя графика във връзка с влошени условия на атмосферно влияние - дъжд, силен вятър и др.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Отлични новини за бургаската детска болница!
11:14 / 08.08.2025
Остров Света Анастасия празнува! Ето какво ви очаква на 15 и 16 а...
10:47 / 08.08.2025
Точно така е изглеждал плажът в Бургас преди 100 години
10:39 / 08.08.2025
Затварят за движение част от тази бургаска улица през почивните д...
09:51 / 08.08.2025
Рутинна проверка в Бургас завърши с арест
09:42 / 08.08.2025
Криминален тип превърна къмпинг "Градина" в своя златна мина
09:30 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета