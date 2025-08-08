Новини
Пръскат срещу комари в Бургас, ето къде и кога
Пръскат срещу комари в Бургас, ето къде и кога

12:41

Дезинфекционна станция – Бургас продължава да обработва парковете и градините в жилищните комплекси срещу комари.

Ето графика за месец август:

11.08.2025г. - биотопна зона  кв. "Сарафово“

12.08.2025г. -   Приморски парк, район Морска гара       

13.08.2025г. -  парк "Минерални бани“, кв. "Ветрен“,  биотопни зони кв. "Ветрен“ и кв. "Банево“

14.08.2025г. - парк "Славейков“ /до Билла/, парк "Св. Троица“  в    ж.к. "Славейков“, паркове "Изгрев“ и "Изток“  в ж.к "Изгрев“

15.08.2025г. -   Приморски парк, район на Солниците и  парк "Езеро“      

18.08.2025г. -  градини ж.к. "Лазур“, ж.к. Възраждане, ЦГЧ  и  ж.к. "Зорница“ 

19.08.2025г. -   приморски парк, район морска гара       

20.08.2025г. - парк "Росенец“, приют за безстопанствени кучета – местност "Пода“, биотопни зони кв. "Крайморие“ и кв. "Горно Езерово“

21.08.2025г. - паркове  в ж.к. "Меден рудник“, биотопна зона кв. "Акации“ и "Победа“

22.08.2025г. -   Приморски парк, район на Солниците и  парк "Езеро“

25.08.2025г. - парк “Славейков" /до Билла/, парк “Св. Троица"  в    ж.к. "Славейков“, паркове "Изгрев“ и "Изток“  в ж.к "Изгрев“

26.08.2025г. -   Приморски парк, район Морска гара       

27.08.2025г.-  биотопни зони кв. "Лозово“  и кв. "Долно Езерово“

28.08.2025г. -  парк "Минерални бани“, "Ветрен“,  биотопни зони кв. "Ветрен“ и кв. "Банево“

29.08.2025г. -   Приморски парк, район на Солниците и парк "Езеро“

Имагоцидните обработки със студен/топъл аерозол  ще се извършват от 00.30 часа до  04.30 часа .

“Дезинфекционна станция Бургас" ЕООД гр. Бургас, си запазва правото да променя графика  във връзка  с влошени условия на атмосферно влияние -  дъжд, силен  вятър и  др.








