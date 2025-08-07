Новини
Работи се по двата най-важни проекта за Българово
Автор: Екип Burgas24.bg 17:38
©
Кметът Димитър Николов даде старт на втория етап от един дългоочакван за жителите на Българово проект – изграждането на пречиствателна станция и доизграждането на битовата канализация в града.

"Българово е град, който трябва да има своя пречиствателна станция и съвременна канализационна система. За финансирането на втория етап Община Бургас кандидатства от години и вече можем да се поздравим с реалното започване на строителните дейности“, заяви Николов.

Той припомни, че още през 2010 година Община Бургас започна със собствени средства да инвестира в проекта. През 2015 год. с подкрепата на ПУДООС бяха изградени главният и второстепенните колектори в източната част на града.

Междувременно Общината продължи да надгражда със собствени сили, а в края на миналата година ПУДООС отпусна средства, за да се изгради най- накрая пречиствателната станция и над 4,5 км. канализационни колектори.

"Остава ни съвсем малко, за да може всички домакинства в града да бъдат свързани в една наистина съвременна система“, допълни кметът на Бургас.

Той призова жителите на Българово за търпение, тъй като предстоят ускорени строителни дейности. Те ще бъдат контролирани от кмета на Българово Костадин Щерионов и ресорния заместник-кмет по строителство инж. Чанка Коралска.








