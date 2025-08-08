Рутинна проверка в Бургас завърши с арест

© Burgas24.bg Вчера около 11:00 ч. в бургаския комплекс "Възраждане“ полицаи от Второ районно управление – Бургас извършили проверка на двама 36-годишни бургазлии. В единия от тях е открита марихуана с общо тегло около 10 грама.



Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.