Сблъсък между кола и мотоциклет на пътя Бургас – Варна

© Илюстрация Снощи около 21:20 ч. на пътя Бургас – Варна, лек автомобил "Шкода Фабия“, управляван от 20-годишен бургазлия, поради извършване на неправилна маневра, е допуснал пътен инцидент с мотоциклет "Сузуки“, управляван от 41-годишен украински гражданин с временна закрила.



Мъжът е получил фрактура на ребра и охлузни рани и е откаран в УМБАЛ – Бургас, но отказал хоспитализация.