|Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
"Днес изплува на плажа в Бургас, навярно от Поморие или Черноморец. Сигнализира се на 112 и на общински служби... Идеята тук е да се намери кое е кучето и кой би могъл да го стори", каза очевидец във Facebook.
"Не мога да повярвам, че съществуват някъде такива изроди!!! Това е толкова жестоко, че не ми го побира акълът! Горкото животинче", пишат други хора под публикацията.
преди 49 мин.
