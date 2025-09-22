Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето

© Burgas24.bg Драматична ситуация се е разиграла снощи в ресторант в Приморско, научи Burgas24.bg. Сега публикуваме разказ от първо лице на клиентка на заведението:



"Всички, в това число и аз, често се дразним от присъствието на украинците в нашите градове. Тази вечер, в Приморско, в ресторант "Мираж", клиент получи пристъп. Докато всички се суетяха, сервитьорката, украинка, доколко разбрах Надя, скочи, качи се на перваза, махна найлоновото перде, за да влиза въздух.



Събра шалтета, сложи ги на пода, положи човека, донесе шише с вода, постави го в странична поза, като по учебник за първа помощ. Всичко това за 2-3 минути. Същевременно успокояваше съпругата, околните, тихо и спокойно. След секунди разнасяше и поръчките.



Думи нямам за силата, спокойствието и увереността на тази жена. Човекът след минути дойде в съзнание. Бърза помощ го откара с линейка. Не знам как да го опиша, трябва да се види и преживее, но тя успокояваше и нас, и другите клиенти.



Нито една поръчка не закъсня, не се обърка. Възхитена и благодарна съм, че видях такъв Човек. Често съм тук, дано отново я срещна! Благодаря, Надя, прекрасен Човек и професионалист!"