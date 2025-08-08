ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трагедия в "Зорница! Млад мъж взе фатално решение
Млад мъж на видима възраст между 35-40 години преди минути е скочил от високия блок. До този момент не е ясно дали той е скочил от някой апартамент или от прозорците на междуетажната площадка. Той е паднал точно пред входа и е загинал на място. За съжаление на гледката са станали свидетели много от жителите на блока, включително малки деца.
Мъжът имал в себе си чип, но той не бил за никой от входовете на жилищния блок. Полицията разпитва живущи в блока, като разследващи проверяват и други възможни версии за действията предприети от младия мъж.
