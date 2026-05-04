Helios Marine обяви съвместен проект с Royal Yacht Squadron – един от най-старите и най-престижни яхт клубове в света, под патронажа на крал Чарлз III, исторически свързан с началото на Cowes Week през 1826 г.

В годината, в която регатата отбелязва своята 200-годишнина, българската компания ще работи по електрифицирането на емблематична клубна лодка, използвана в ежедневната дейност на клуба.

Проектът включва интеграция на собствена батерийна система на Helios Marine и Helios Marine Link – модул за управление, мониторинг и оптимизация на енергийните процеси на борда в реално време. Целта е лодката да запази своя характер и функционална роля, като същевременно премине към по-тиха, по-ефективна и нулевоемисионна работа.

"Партньорството с Helios Marine отразява посоката, в която се движи морската индустрия. Електрическото задвижване вече не е експеримент – то е реалност, която подпомага по-чиста експлоатация, особено в пристанища и крайбрежни води. Този проект е в синхрон с устойчивата стратегия на Royal Yacht Squadron“, казва Bruce Huber, Rear Commodore Yachting

Лодката е част от ежедневната дейност на клуба и е добре позната в местната общност на остров Уайт. С внедряването на системите на Helios Marine тя ще премине към изцяло електрическо задвижване, запазвайки своя облик, но с по-висока ефективност и нулеви емисии.

Проектът има и силен човешки елемент. Техническата реализация се ръководи от Деница Велева – инженер в Helios Marine и възпитаник на Solent University. Със сериозен опит в състезателното ветроходство и задълбочено познаване на местните условия, тя играе ключова роля в адаптирането на технологията към конкретната лодка.

"Това е лодка с история и характер. Нашата задача е да запазим и двете, като добавим технология, която я прави по-добра – за клуба, за морето и за бъдещето на морския транспорт“, казва Деница Велева, ръководител на проекта, Helios Marine

Проектът е част от по-широката стратегия на Helios Marine за разширяване на международното ѝ присъствие и прилагане на собствените технологични решения в реални оперативни среди.

"За нас това не е просто технически проект. Royal Yacht Squadron е институция със сериозна история и традиции. Да добавим българска технология в подобен контекст, без да нарушим неговия характер, е точно типът работа, който показва накъде се развива съвременното корабоплаване“, отбелязва Драго Енчев, съосновател и изпълнителен директор на Helios Marine.

Helios Marine е българска технологична компания, която разработва електрически лодки и яхти, както и ключови компоненти за тяхното задвижване – батерийни системи, електроника и софтуер за управление. Компанията разполага със собствено производство в Бургас и развива портфолио от модели, включително серийната електрическа яхта Omega.

Helios Marine е носител на наградата "Зелена компания“ на Forbes за 2026 г. и работи по проекти, свързани с електрификация и автоматизация в морския сектор.