Важна стъпка за Бургас по пътя към титлата - Европейска столица на културата 2032
Кметовете подписаха меморандум за сътрудничество, с който поеха ангажимент да участват активно в кампанията и подготовката на кандидатурата. В знак на единство те символично подредиха пъзел на Бургаска област – жест, който подчерта общата визия за бъдещето на региона.
"Кметовете на общини в областта в срок успяха да убедят своите общински съвети, които единодушно гласуваха и подкрепиха Бургас да се яви като регион в състезанието за Европейска столица на културата. Състезанието вече е стартирало, обявата е публикувана“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов по време на церемонията.
На събитието присъстваха още областния управител Владимир Крумов, зам.-кмета по култура на Община Бургас Диана Саватева, а своеобразен водещ бе Руска Бояджиева, изпълнителен директор на Фондация "Бургас 2032".
Началото на церемонията бе поставено с емоционално изпълнение на пиано на младия музикант Александър Пишманов от Бургас, което създаде артистична атмосфера и зададе вдъхновяващия тон на срещата.
До края на годината Бургас трябва да подаде пълния си апликационен пакет, а през 2027 г. международно жури ще извърши оценка и ще реши дали градът и областта отговарят на критериите за домакин на престижната европейска културна титла.
Очаква се в следващите месеци да бъдат обявени още инициативи и културни проекти, които ще подкрепят амбициозната кандидатура на Бургас
