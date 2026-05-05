Бургас посреща с настроение едно от най-престижните спортни събития в света – Giro d’Italia. В дните около голямото колоездачно домакинство градът е озарен от символичния розов цвят на Обиколката и от енергията на хората, които правят Бургас жив, активен и сплотен.

Към тази атмосфера се присъедини и екипът на Центъра за обществена подкрепа със Спешен прием към Община Бургас. Специалистите от социалната услуга подкрепиха събитието със снимки пред центъра, облечени в емблематичния розов цвят на Giro d’Italia.

Тяхното участие е малък, но много човешки жест, който показва, че големите събития в Бургас обединяват цялата общност – институции, социални услуги, семейства, деца и граждани. То носи послание за подкрепа, съпричастност и принадлежност към града.

Центърът за обществена подкрепа със Спешен прием е част от мрежата от социални услуги на Община Бургас и има важна роля в подкрепата на деца и семейства в трудни житейски ситуации. Екипът му ежедневно работи с професионализъм, грижа и отдаденост, а днес добавя и своята усмивка към празничната енергия на Giro d’Italia.