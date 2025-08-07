ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Ястребите на Румъния" се подготвят за авиошоу над Бургас
С цел осигуряване безопасността се налага пълна забрана за полети с безпилотни летателни системи (дронове от всякакъв тип, вкл. с тегло под 250 грама), от 19:30 до 20:52 часа в района. Демонстрацията ще се проведе в кръг с център с координати 42°28'28"N 027°29'42"E и радиус 2 морски мили, в който следва да се ограничат изцяло полетите на БЛС.
Солова демонстрация пред публиката ще направи Джордже Ротару – един от най-опитните пилоти в северната съседка и председател на “Аероклуб Румъния".
Над Бургас ще лети и 25-годишната звезда Андреа Банесару, една от най-талантливите жени-асове в Европа. В шоуто ще видим още Теодор Мунтеану, Ласзло Ференц и Валентин Кавал, носители на десетки международни призове за въздушна акробатика.
Пилотите ще представят както базови и основни маневри, като развъртане хоризонтално и вертикално, така и шандел, лупинги, Кубинска осморка, продължителни виражи с изкачване и снижение, както и много други, които ще гарантират незабравими емоции на публиката.
Демонстрацията над Бургас ще се проведе с акробатични самолети Екстра 300 (Extra 300), използвани в състезания от световен ранг.
“Ястребите на Румъния" идват в Бургас по покана на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура", което през тази година отбелязва 20 години от своето създаване.
Забраняват се всички полети с БЛС в Зона с координати (WGS-84) - хоризонтални граници: Кръг с център 42°28'28"N 027°29'42"E, радиус 2 NM.
Водачите на плавателни съдове се приканват да спазват безопасна дистанция от най-малко 2 кабелта от осигуряващ авиошоуто съд, позициониран във водите на Черно море в точка с координати: 42°29‘10“ N; 027°29’26" E.
Въздушната демонстрация ще се проведе при благоприятни метеорологични условия на 8 август. Ако в петък условията не позволяват летене, за демонстрацията има резервна дата - 9 август 2025, отново в 20:00 ч.
