Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
"Ястребите на Румъния" се подготвят за авиошоу над Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 15:38Коментари (0)94
©
Спиращо дъха авиошоу, представено от легендарните румънски ястреби – "Hawks of Romania", е планирано за петък край Зоната за свободен достъп на Пристанище Бургас. Румънските асове се очакват над Морска гара - Бургас в 20:00 часа на 8-ми август.

С цел осигуряване безопасността се налага пълна забрана за полети с безпилотни летателни системи (дронове от всякакъв тип, вкл. с тегло под 250 грама), от 19:30 до 20:52 часа в района. Демонстрацията ще се проведе в кръг с център с координати 42°28'28"N 027°29'42"E и радиус 2 морски мили, в който следва да се ограничат изцяло полетите на БЛС.

Солова демонстрация пред публиката ще направи Джордже Ротару – един от най-опитните пилоти в северната съседка и председател на “Аероклуб Румъния".

Над Бургас ще лети и 25-годишната звезда Андреа Банесару, една от най-талантливите жени-асове в Европа. В шоуто ще видим още Теодор Мунтеану, Ласзло Ференц и Валентин Кавал, носители на десетки международни призове за въздушна акробатика.

Пилотите ще представят както базови и основни маневри, като развъртане хоризонтално и вертикално, така и шандел, лупинги, Кубинска осморка, продължителни виражи с изкачване и снижение, както и много други, които ще гарантират незабравими емоции на публиката.

Демонстрацията над Бургас ще се проведе с акробатични самолети Екстра 300 (Extra 300), използвани в състезания от световен ранг.

“Ястребите на Румъния" идват в Бургас по покана на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура", което през тази година отбелязва 20 години от своето създаване.  

Забраняват се всички полети с БЛС в Зона с координати (WGS-84) -  хоризонтални граници: Кръг с център 42°28'28"N 027°29'42"E, радиус 2 NM.

Водачите на плавателни съдове се приканват да спазват безопасна дистанция от най-малко 2 кабелта от осигуряващ авиошоуто съд, позициониран във водите на Черно море в точка с координати: 42°29‘10“ N; 027°29’26" E.

Въздушната демонстрация ще се проведе при благоприятни метеорологични условия на 8 август. Ако в петък условията не позволяват летене, за демонстрацията има резервна дата - 9 август 2025, отново в 20:00 ч.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Отново много места в Бургас останаха без ток! Кога ще дойде - бож...
13:37 / 07.08.2025
Бизнесмен: В миналото Одрин беше като мол за българите, но вече и...
12:04 / 07.08.2025
Важно за бургазлиите, които очакват подмяна на старите им отоплит...
10:50 / 07.08.2025
Проблеми с водата в Бургас, Айтос, Камено и Карнобат днес
10:26 / 07.08.2025
Ето какво откриха в дома на криминален тип от Бургас
09:47 / 07.08.2025
Подробности за пожара край Капчето
09:23 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Попълване на регулатори
Зверство срещу 18-годишно момиче
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: