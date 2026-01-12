Първа копка на новото пристанище "Мичурин" бе направена в Царево, видяПроектът се финансира по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.Стойността му е1 653 189,49 евро без ДДС, а крайният срок за изпълнение е месец август 2027 г.На събитиетоп присъстваха кметът на Царево Марин Киров, областният управител на Бургас Владимир Крумов и бургаските депитати Галя Василева и Андрей Рунчев.На място бяха и представители на местното рибарското сдружение и риболовната общност. Бе отслужен водосвет за здраве и успешно приключване на проекта от отец Стоян Кралев и отец Божил Спасов.Предвидено е изграждането на три метални постройки, всяка с различно предназначение – сграда за ремонт на лодки, склад за съхранение на рибарски инвентар и третата постройка - навес, без стени за извършване на дейности по поддръжка и обновяване на рибарски принадлежности и инвентар. Ще бъде поставена изцяло нова настилка и ще се обособят места за паркиране на автомобили и колесари с лодки. Ще се повдигане височината на кейовите стени от юг, а също така ще бъде направен ремонт и на пасарелката чрез подмяна на металните елементи към нея. Важни са и предвидените инвестиции насочени към приставането - кнехтове за швартоване и монтиране на гумени отбивачи (фендери) по продължението на кейовите стени. За ремонт на плавателните съдове ще бъде изградена и напълно оборудвана специална работилница. На покривите на постройките ще бъде изградена фотоволтаична система. Ще бъде закупен телескопичен челен товарач, чрез които да могат да бъдат спускани или вдигани на вода лодки, както и да се разместват изкараните на сушата съдове.Ще бъде монтирана нова котвена верига. Една от най-важните и искани от общността инвестиции - модулна станция за бункероване на светли горива също е сред нещата, които ще се осигурят. В една от постройките, в обособено помещение, на разположение на рибарите ще бъдат два ледогенератора за люспест лед, както и 3 бр. фризери. Пристанището ще бъде оборудвано с 38 камери за видоенаблюдение.