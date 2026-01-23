Заработи депото за предварително третиране на отпадъци край Созопол
© Burgas24.bg
Събитието уважиха министърът на околната среда и водите Манол Генов, зам.-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов, кметът на Созопол Тихомир Янакиев, главният секретар на Областна управа - Бургас Валентин Люцканов, председателят на Общинския съвет в Созопол Станимир Андонов, управителят на един от инвеститорите в проекта - Сорт Комерс ЕООД, Видьо Видев и други.
Церемонията започна с приветствие на министъра на околната среда и водите Манол Генов, който подчерта, че това е първото подобно съоръжение в България. Той настоя, че и други общини у нас трябва да последват примера на Община Созопол и да изградят подобни инсталации.
Площадката се намира на територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево, находящо се в землището на село Равадиново. На площ от 17 дка са изградени две инсталации за третиране на битови отпадъци.
Инсталацията за предварително третиране осигурява сепарирането на битови отпадъци и стабилизиране на биоразградима фракция. Технологичното оборудване включва съоръжение за отваряне на торби, кабини за ръчна сепарация на отпадъците, машини за разделянето им на фракции (вибрационно сито), сепаратори за отделяне на черни и цветни метали, автоматични преси за балиране и бункери за стабилизация.
На инсталацията ще се отделят годни за рециклиране материали като смесена хартия, велпапе, различни видове пластмаси, стъкло, черни и цветни метали. Предвижда се отделяне и на материали, които са подходящи за оползотворяване чрез алтернативни методи.
На площадката ще функционира и инсталация за компостиране на биоотпадъци (растителни отпадъци), оборудвана с бункери, система за аериране и контролирано отвеждане на инфилтрат, която гарантира екологосъобразен процес.
В рамките на обекта са създадени зони за административна дейност и необходимите складови площи.
Направените инвестиции за изграждане на съоръженията са в размер на 12 млн. лв. За експлоатацията на площадката в зависимост от сезона е необходим екип от 60 човека при летен режим на работа и 30 човека - при зимен.
Генерираните от общините Созопол и Царево смесени битови отпадъци ще бъдат сепарирани на новоизградената площадка.
Площадката е изградена и ще се експлоатира от Антеа Сортинг ООД - съдружие между община Созопол, Сорт Комерс ЕООД и Комунална Техника ЕООД. Основна цел на дружеството е чрез дейността на площадката да се намали до минимум количеството отпадъци, предназначени за депониране.
Още от категорията
/
Конкурсът за космическия лагер по модел на NASA - Space Camp Türkiye стартира за учебната година
11:47
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Силна филмова програма в НХК до края на януари
17:21 / 22.01.2026
Бургаски ученици с уникална изненада за класната си ръководителка...
16:18 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.