Затварят за движение част от тази бургаска улица през почивните дни
Автор: Екип Burgas24.bg 09:51
© Google
Община Бургас съобщи, че на 09.08.2025 г. и 10.08.2025 г. /неделя/ от 9 ч. до 17 ч. ще бъде затворена ул. "Конт Андрованти“ на кръстовището с ул. "Цар Петър“ поради товаро-разтоварна дейност на строителни материали и техника на ул. "Тракийска“ до сградата на НАП.








Все още няма коментари към статията.
