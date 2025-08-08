Затварят за движение част от тази бургаска улица през почивните дни

© Google Община Бургас съобщи, че на 09.08.2025 г. и 10.08.2025 г. /неделя/ от 9 ч. до 17 ч. ще бъде затворена ул. "Конт Андрованти“ на кръстовището с ул. "Цар Петър“ поради товаро-разтоварна дейност на строителни материали и техника на ул. "Тракийска“ до сградата на НАП.