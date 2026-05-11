Криско днес празнува рожден ден. Рапарът се ражда през 1988 г. в София под името Кристиан Талев. Той израства в Габрово, в семейство на музиканти, информира Burgas24.bg.

От 2016 година има връзка с танцьорката Цветелина Петрова. На 21 септември 2019 г. се ражда първородната им дъщеря Амая, а през 2021 г. става баща за втори път на момченце - Дани. През 2024 г. той показа за първи път сина си и сподели, че със Синдром на Даун.

Още като дете участва в музикални телевизионни предавания, а от 2005 година започва да пише песни. Учи тонрежисура и от 2008 година работи като тонрежисьор в "Радио 1“. През 2009 година започва да си сътрудничи със Спенс като музикален продуцент и изпълнител, а след това издава песента "Луди нощи (Party Animal)“ с Елица Тодорова.

През 2017 година издава "Лош или добър“ и "Bazooka“, като и двата видеоклипа стават най-гледаните за YouTube България през месец март и месец юни. Има собствена продуцентска къща Adamand. През същата година на пазара излиза неговата автобиографична книга, озаглавена "Пътят нагоре“.

През 2018 г. е издадена песента "Гледай как се прави“, в която Криско си партнира със Слави Трифонов. Песента се превръща в най-гледаната песен на Криско в музикалната платформа YouTube, с над 50 милиона гледания.

През 2020 г. издава две песни с попфолк певицата Галена: "Красиви лъжи“ и "Кавала кючек“.

През 2021 г. издава третата си обща песен с Галена, озаглавена "Тръпката“, както и песента "Грешна си“ заедно с Тони Стораро.

През 2023 г. е издаден неговият първи студиен албум "Хамелеон“, включващ 10 песни.

На 1 и 2 март 2025 г. Криско изнася своите първи концерти в зала "Арена София“, с които отбелязва 18 години на сцена.

