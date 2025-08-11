ЗАРЕЖДАНЕ...
Мариана Векилска не иска да става тъща
Странна е публичната реакция на Мариана Векилска, след като още миналия месец се разчу, че нейната дъщеря – Габриела Донков, е казала "Да!" на своя любим. Тв звездата се държи в публичното пространство така, като че ли подобна новина въобще не съществува. За разлика от доведения баща на момичето – радиоводещият Симеон Колев, който показа в социалните мрежи бурна радост и умиление по повод годежа, родната майка на бъдещата булка не написа и ред за това щастливо събитие.
Ето какво написа Симо по темата: "Много е важно да си избран. Да си предпочетен. Да си нечий. Моето малко момиче вече е годеница на нейното момче. А аз съм много щастлив." Известно е, че той се е грижил за Габриела като за родно дете по време на брака си с Мариана.
Момичето се ражда, когато тв водещата е съвсем млада и вече разделена с тогавашния си съпруг – бившият футболен национал Георги Донков, който в момента е помощник-треньор в националния отбор. Симо се привързва към Габриела и явно дори след като преди години се раздели с Мариана, продължава да я приема като собствена дъщеря. Днес – вече 30-годишна – Габи се носи на вълните на любовта и предсватбената треска, а Колев се радва заедно с нея.
Не такава е реакцията обаче на родната майка на младата дама. Мариана Векилска, за която се знае, че е много близка с дъщеря си, демонстрира странна дистанцираност от темата с едно от най-важните събития в живота й, а именно – нейният годеж. Вместо да поздрави младите и да им пожелае щастие, в социалните мрежи тя в последно време споделя единствено събития около собствената си кариера.
От доста време водещата, освен с предаването си "България в 60 минути" по БНТ, се занимава и със собствени проекти. По подобие на Деси Стоянова, тя обучава хора на комуникационни умения, като им дава и сертификати за завършени курсове. В профилите й в социалните мрежи е почти невъзможно да се намерят общи снимки с Габи.
Това е странно предвид информацията, която от години циркулира, че майката и дъщерята са изключително близки. Докато Габриела учела в Нидерландия, Мариана редовно й гостувала. Тя отдавна се познавала и с бъдещия младоженец. Тогава защо не е пуснала и една снимки нито с него, нито с дъщеря си? Вярно е, че не е длъжна да го прави, но все пак е странно, че на личните й страници има снимки с всякакви хора, но не и с родната й дъщеря.
Мариана наскоро сподели в мрежата, че е твърде заета, за да публикува снимки. Може това да е причината за липсата на реакция на годежа на нейната дъщеря. Но може да има и друга причина, която и майката, и дъщерята предпочитат да запазят за себе си.
Очаква се сватбата на Габриела да е най-рано догодина, пише "Уикенд".
