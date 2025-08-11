© виж галерията Ралица Паскалева се е омъжила тайно. Това става ясно от снимка, на която актрисата и водеща на риалитито на Нова тв "Игри на волята" показва близък план на венчалната си халка. Фотоси от сватбата не е споделила, но се говори, че е била на морето, в тесен кръг от близки и приятели на звездата и нейния любим – волейболистът Теодор Салпаров.



Красивата водеща на "Игрите" е сгодена за Салпаров от години, но винаги е твърдяла, че не бърза със сватбата. Явно специалният момент е дошъл това лято. Ралица показа в социалните мрежи няколко кадъра от фотосесия, която й е правила сватбената фотографка Ганка Михайлова. Особено силно впечатление прави една от снимките – близък план на дясната ръка на актрисата, на който съвсем ясно се вижда нейната венчална халка. Такава снимки няма как да е случайна.



Очевидно звездата се опитва да съобщи нещо чрез нея, а именно – че вече е официално омъжена жена, която носи венчална халка. Кадърът обаче не направи силно впечатление на феновете й. Повечето се втурнаха да се възхищават от красотата на Ралица и само една от последователките й отбелязва в свой коментар въпросната халка на пръста й. "Предложение или факт?", пише тя, но отговор на въпроса й няма. Все пак е повече от ясно, че щом на пръста има халка и то толкова категорично демонстрирана, явно става въпрос за факт – сключен брак.



Ралица и Теодор имат един от най-дългите годежи в родния шоубизнес, който изобилства от годежни пръстени, но и от звезди, които твърдят, че "не бързат със сватбата", докато накрая се разделят, без да са се подписвали в гражданското. Двойката е сгодена от 2017 г. Салпаров навремето падна на колене пред актрисата по време на ваканция на остров Бали. Година по-късно тя му роди син, а още пет години по-късно – втори син. Волейболистът има и трети син от брака си с Бойка Делиева, приключил преди връзката с Паскалева.



Явно след две вече отгледани деца влюбените най-накрая са се решили и на официален брак. Той най-вероятно е бил сключен в почивките от снимки на риалитито "Игри на волята", които са на Северното Черноморие. Ралица е водеща на шоуто от 2020 г., заради което прекарва вече пето лято на родното море, вместо да пътува по света, както преди. Сватбата й също е била на морето, без много гости и тежки трапези, а само с най-близките на младоженците хора. Възможно е да бъде последвана и от по-пищно празненство, когато двойката ще има повече време, за да го организира.



Новият колега на Паскалева в "Игрите" – Павел Николов, също планираше сватба тази година, но, както "Уикенд" писа, засега тя се отлага, тъй като няма време за организирането й. За разлика от водещата, годеницата на Павел – Кристина Нгуен, искала да е класическа булка с бяла рокля, було, много гости и ритуали. Затова нямало как тържеството да се прави в почивката между снимките на риалитито.