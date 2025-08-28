ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Лионел Меси обяви голямата новина
Това ще се случи в пресявките за Мондиал 2026 с тима на Венецуела.
"Това ще бъде много специален мач за мен, защото е последният домакински квалификационен мач. Не знам дали ще има още приятелски мачове, но това е специален мач, затова семейството ми ще бъде с мен на този ден. Не знам какво ще се случи след това, но това е отношението, което ще заемем към мача“, заяви Бълхата.
Двубоят между гаучосите и Венецуела ще се проведе на 5-и септември от 02:30 часа българско време на стадион "Монументал" в Буенос Айрес. В тима на гостите за мача е играчът на Левски Кристиан Макун.
Аржентина се класира предсрочно за Мондиал 2026, където ще защитава трофея си от шампионата на планетата в Катар 2022.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Историческа вечер в сърцето на София, Стоичков посрещна Карерас и...
21:15 / 28.08.2025
Спряха правата на известен наш тенисист
21:15 / 28.08.2025
Примата Лили Иванова със страхотна инициатива в Ямбол
19:22 / 28.08.2025
Обичаме да ги хапваме, но освен с удоволствие ни подхранват с вит...
17:05 / 28.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето?
15:29 / 28.08.2025
Откриха внушителна ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика
13:34 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета