Германия и Словакия влизат в директна битка за първото място в група "А" на световните квалификации в зона "Европа". 

Бундестима домакинства от 21:45 на словаците, а спечелилият ще вземе директна квота за Мондиал 2026, а загубилият ще се задоволи с бараж. 

Двата отбора са с по 12 точки в този поток и няма как да бъдат изместени от тези позиции. 

Предходната среща финишира с успех за Словакия с 2:0 на техен терен. 

Бетинг операторът Palmsbet.com предлага следните ставки за този мач: коефициент 1.25 за победа на Германия, 6.00 за равенство и 12.00 за победа на гостите от Словакия.

BETHUB.bg предлаха сходни коефициенти - 1.27 за победа на домакините, 6.75 за равенство и 13.00 за победа на гостите.