Германия влиза днес в директен спор за място на Мондиал 2026
Бундестима домакинства от 21:45 на словаците, а спечелилият ще вземе директна квота за Мондиал 2026, а загубилият ще се задоволи с бараж.
Двата отбора са с по 12 точки в този поток и няма как да бъдат изместени от тези позиции.
Предходната среща финишира с успех за Словакия с 2:0 на техен терен.
Бетинг операторът Palmsbet.com предлага следните ставки за този мач: коефициент 1.25 за победа на Германия, 6.00 за равенство и 12.00 за победа на гостите от Словакия.
BETHUB.bg предлаха сходни коефициенти - 1.27 за победа на домакините, 6.75 за равенство и 13.00 за победа на гостите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
