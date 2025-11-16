Сподели Сподели
Четирикратният световен шампион Италия днес ще се опита да направи чудо, за да стигне до директна виза за Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. 

"Скуадра адзура", които пропуснаха последните две планетарни първенства, приемат лидера в своята група "I" Норвегия. 

Двубоят е от 21:45 часа българско време на стадион "Сан Сиро" в Милано.

В момента "викингите" са на върха в подреждането с пълен актив от 21 точки и голова разлика 33:4. Италия са втори с 18 пункта и 20:8. Домакините се нуждаят от категоричен успех с поне 7 гола разлика днес, за да вземат директната квота. 

При други обстоятелства италианците ще играят бараж за Мондиал 2026. 

Бетинг операторът Palmsbet.com предлага следните ставки за този мач: коефициент 2.16 за победа на Италия, 3.40 за равенство и 3.40 за победа на гостите от Норвегия.

BETHUB.bg предлаха сходни коефициенти - 2.19 за победа на домакините, 3.80 за равенство и 3.45 за победа на Норвегия.