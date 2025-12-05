Жребият за Световното първенство се тегли днес
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© x.com/FIFAWorldCup
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Това ще бъде първият Мондиал в историята, който ще се проведе с 48 отбора. Към този момент се знаят 42 от държавите, които ще играят на планетарния шампионат през следващото лято, а оставащите 6 тима ще станат ясни през март, когато са насрочени плейофите и баражите. 4 от тях ще бъдат от Европа.
Първите четири отбора в ранглистата на ФИФА ще бъдат разделени един от друг. Двойките Испания - Аржентина и Франция - Англия са възможни само и единствено на финал, при условие че и двата тима в двойка спечелят групите си. С изключение на УЕФА, нито една друга конфедерация не може да има по повече от един отбор в дадена група.
Урните за жребия:
Първа урна: САЩ, Мексико, Канада, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия
Втора урна: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южна Корея, Еквадор, Австрия, Австралия
Трета урна: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Южна Африка
Четвърта урна: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, четири от УЕФА и два от Междуконтиненталния плейоф
Още по темата
/
Още от категорията
/
Карлос Насар: Подкрепям Асен Златев да поеме щангите! Не смятам, че Стефан Ботев ще се кандидатира отново
01.12
Марио Иванов: Чашата преля! Ще се кандидатирам за председател на Конфедерацията по кикбокс и муай тай
27.11
Биляна Дудова след историческото постижение в борбата: Трудът, желанието и дисциплината са в основата
24.11
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.