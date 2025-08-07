Почина легендарен пианист, композитор и носител на "Грами"

© X/Twitter Еди Палмиери, пианист, композитор и лидер на музикална група, почина на 6 август в дома си в Хакенсак, Ню Джърси на 88-годишна възраст. Дългогодишната му кариера го утвърди като един от най-великите музикални гении на XX век.



Той е носител на награда "Грами" за най-добър латино джаз албум. Основател е на групите La Perfecta, La Perfecta II и Harlem River Drive. Приносът на Палмиери към афро-карибската музика помогна за настъпването на златната ера на салсата в Ню Йорк.



Най-малката му дъщеря, Габриела Палмиери, потвърди новината и отбеляза, че смъртта на изпълнителя е настъпила след "продължително боледуване“.



Палмиери оформи историята на афро-латино музиката и остави дълбока следа в популярната култура на XX век.



От основаването на групата си La Perfecta през 1961 г., само с осем музиканти, Палмиери въвежда нови музикални езици в следвоенната мамбо сцена, проправяйки пътя за това, което по-късно ще стане известно като салса.