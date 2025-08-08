Новини
Тазгодишният юли е бил по-хладен от предходните два, но климатичните промени не спират
Автор: ИА Фокус 16:03Коментари (0)73
©
Светът премина през третия най-горещ юли в историята. Това съобщи Агенцията на Европейския съюз, която следи за глобалното затопляне, в четвъртък. Температурите през тази година са с малко по-ниски спрямо тези през предходните две години, пише The Associated Press

Учените обаче алармират, че наводненията и екстремните горещи вълни са били абсолютна константа и през този месец юли. 

"Две години след най-горещия месец юли в историята успяхме да сложим край на поредицата от температурни рекорди, но само засега. Това не означава, че климатичните промени са спрели", споделя Карло Буонтемо - директор на Службата за изменение на климата "Коперник". 

"Продължаваме да ставаме свидетели на измененията в климата заради повишаващата се средна температура", допълни той. 

Мониторинговата агенция на ЕС очаква нови температурни рекорди и по-екстремни климатични условия, освен ако не бъдат намалени парниковите изпарения в атмосферата. На 25 юли Турция регистрира абсолютния си рекорд от 50.5 градуса по Целзий. Това се случи в момент, в който страната се бореше с горски пожари. 

Въпреки че тазгодишният юли не е по-горещ спрямо тези през 2023 и 2024 година, данните показват, че средната температура на Земята все пак е била с 1,25 градуса по Целзий спрямо прединдустриалния период от 1850-1900 година - преди хората да започнат използват изкопаеми горива.

Парниковите изпарения, които се отделят от изкопаемите горива са основният двигател на климатичните промени. Обезлесяването, горските пожари и много видове фабрики също отделят парникови газове в атмосферата.








