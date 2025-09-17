ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Алексей Навални е бил отровен
Навални, най-големият критик на президента Владимир Путин от години, почина при мистериозни обстоятелства, докато излежаваше 19-годишна присъда по редица обвинения, широко разглеждани като отмъщение за неговата кампания.
Преди погребението му съпругата му Юлия Навалная каза, че неговите съюзници "са успели да получат и безопасно да прехвърлят биологични проби от Алексей в чужбина“.
"Лаборатории в две държави стигнаха до заключението, че Алексей е бил убит. По-конкретно: отровен“, заяви тя в публикация в социалните медии.
Тя не разкри повече подробности за това какви проби са били получени, нито за резултатите от анализа, но призова лабораториите да публикуват независимо резултатите си и да посочат коя отрова според тях е била използвана.
Навални, харизматичен активист срещу корупцията, беше събрал стотици хиляди хора в цяла Русия в протести срещу Кремъл, като разкри предполагаемите неправомерно придобити печалби на близкото обкръжение на Путин.
Преди това той беше отровен през 2020 г., докато провеждаше кампания в Сибир, и беше транспортиран със спешен евакуационен полет до Германия, където прекара месеци във възстановяване.
Затворен при завръщането си в Русия през януари 2021 г., той беше осъден по редица обвинения, включително "екстремизъм“. Зад решетките той продължи да води кампания срещу Путин и се изказа против неговата инвазия в Украйна.
Руските власти съобщиха, че той е починал внезапно на 16 февруари 2024 г., след като се е почувствал зле, докато се разхождал в затворническата колония. След смъртта на Навални властите отказваха в продължение на дни да предадат тялото му на близките му, което породи подозрения сред неговите последователи.
Навалная винаги е твърдяла, че съпругът ѝ е бил убит по заповед на Путин. Кремъл отрича обвиненията.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира думите на Юлия Навална за причините за смъртта на съпруга ѝ Алексей Навални, съобщи ТАСС.
"Не знам нищо за тези нейни изявления. Тук не мога да кажа нищо“, заяви той в отговор на въпрос по време на брифинг.
Песков отговори отрицателно на въпроса дали изявленията на Навалная могат да повлияят на политическата ситуация и уреждането на украинския конфликт. "Това по никакъв начин не може да повлияе нито на ситуацията, нито на преговорния процес", подчерта той.
В този контекст говорителят на Кремъл допълни, че Русия би предпочела да уреди ситуацията около Украйна по дипломатически път и е отворена за преговори. Песков каза това, коментирайки думите на американския президент Доналд Тръмп за възможни санкции срещу Москва и призива към всички страни от НАТО да се откажат от руския петрол.
"Ние запазваме позицията си, запазваме отвореност към преговорния процес. Продължаваме да заявяваме, че за нас за предпочитане е уреждането на украинската криза с политически и дипломатически средства. Затова позицията ни тук е добре известна, тя не се е променила“, каза Песков, цитиран от Нова тв.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 55
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Цените в Гърция сега: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро...
10:49 / 17.09.2025
Протести в Лондон: Образите на Тръмп и Епстийн бяха прожектирани ...
09:17 / 17.09.2025
Тайлър Робинсън е официално обвинен за убийството на Чарли Кърк
22:13 / 16.09.2025
Намериха лечение за рак?
19:17 / 16.09.2025
ЕП се готви за две вота на недоверие към Урсула фон дер Лайен
17:24 / 16.09.2025
Тръмп заведе дело за 15 милиарда долара срещу вестник The New Yor...
08:49 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета