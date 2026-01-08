Николай Младенов, е избран за генерален директор на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочен към наблюдение на мирния процес в Газа, пише Associated press.
Назначението отбелязва важна стъпка за мирния план на Тръмп за Близкия изток, който е застинал след примирието през октомври, с което приключиха повече от две години сражения между Израел и Хамас.
Бенямин Нетаняху направи това съобщение след среща с Младенов в Йерусалим.
В съобщението си Нетаняху посочи Младенов като "определен" генерален директор на борда.
Очаква се Тръмп да назове членовете на борда по-късно този месец, като Младенов ще бъде техен представител на място.
Високопоставен американски служител, говорещ при условие за анонимност, тъй като назначението не е официално обявено, потвърди, че Младенов е изборът на администрацията на Тръмп за ежедневен администратор на Съвета за мир на място.
Николай Младенов е български дипломат и политик. През 2007 – 2009 г. е депутат в Европейския парламент. В първото правителство на Бойко Борисов е министър на отбраната, а след това – министър на външните работи до края на мандата на правителството на 13 март 2013 г.
През август 2013 г. е назначен за специален представител на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун за Ирак и за ръководител на мисията на ООН там. През февруари 2015 г. е назначен за специален координатор за Близкоизточния мирен процес от генералния секретар на ООН Бан Ки-мун.
Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
©
Още по темата
/
Проф. Чуков: Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно
04.11
Да видиш сина си след 2 години в плен на ХАМАС: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
13.10
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръщането на всички живи заложници в Израел
13.10
Българинът от флотилия "Сумуд": Към мен не е имало насилие, но грубо ни влачиха по земята, и ни отведоха в затвор с максимална сигурност в пустинята
11.10
Още от категорията
/
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
Скопие: Вместо необосновани коментари, очакваме европейско поведение, уважение и признание на македонския език от България
05.01
Върховният съд на Венецуела реши: Вицепрезидентът Делси Родригес ще изпълнява длъжността държавен глава
04.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Две българки са задържани в Скопие за серия кражби
22:14 / 08.01.2026
Дрон атакува петролен танкер, плаващ към Русия в Черно море
17:20 / 08.01.2026
ЕС прие промени при ремонтите на уреди, удрят по производителите
15:20 / 08.01.2026
Гръцките фермери затварят границата с България
09:46 / 08.01.2026
Собственикът на танкера "Кайрос" преведе цялата сума за операцият...
21:13 / 07.01.2026
Хиляди са убити без съд и заличени по име в Македония само защото...
11:28 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.