Силното земетресение, което удари Турция, съборило няколко сгради - четирима са в болница
08:45
©
Земетресението с магнитуд от 6.0 по скалата на Рихтер, което удари северозападната провинци Балъкесир в Турция, е съборило близо десет сгради, съобщава The Associated Press

Вътрешният министър на страната Али Йерликая съобщава, че петима души, сред които възрастна жена, са били спасени от срутена се сграда в Синдирги, а спасителните екипи са опитвали да достигнат до затрупан под руините човек. 

Кметът на Синдирги съобщи, че няколко сгради са се срутили в близкото село Голчук. Минарето на джамията в населеното място също е паднало вследствие на труса. 

Здравният министър на Турция Кемал Мемисоглу информира, че четирима души са настанени за лечение в болница. Нито един от тях не в животозастрашаващо състояние. 

Трусът бе усетен и у нас. Жители на югоизточна България съобщават, че са усетили леко разклащане на сгради и мебели, но засега няма данни за сериозни щети, нито за пострадали в страната.



