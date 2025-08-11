Силното земетресение, което удари Турция, съборило няколко сгради - четирима са в болница

© Земетресението с магнитуд от 6.0 по скалата на Рихтер, което удари северозападната провинци Балъкесир в Турция, е съборило близо десет сгради, съобщава The Associated Press.



Вътрешният министър на страната Али Йерликая съобщава, че петима души, сред които възрастна жена, са били спасени от срутена се сграда в Синдирги, а спасителните екипи са опитвали да достигнат до затрупан под руините човек.



Кметът на Синдирги съобщи, че няколко сгради са се срутили в близкото село Голчук. Минарето на джамията в населеното място също е паднало вследствие на труса.



Здравният министър на Турция Кемал Мемисоглу информира, че четирима души са настанени за лечение в болница. Нито един от тях не в животозастрашаващо състояние.



Трусът бе усетен и у нас. Жители на югоизточна България съобщават, че са усетили леко разклащане на сгради и мебели, но засега няма данни за сериозни щети, нито за пострадали в страната.