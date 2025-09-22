Новини
Смъртоносна катастрофа в Солун, замесен е българин
Автор: Лора Димитрова 08:26
© StarTvGreece
29-годишен мотоциклетист загина при тежка катастрофа в Солун с участието на български шофьор на камион, предаде StarTvGreece.

Тежкият инцидент е станал на 17 септември на булевард "Селскостопанско училище“ в източен Солун. Според полицията камион, управляван от 54-годишен българин, е предприел маневра за пресичане на булеварда, като трима души са му помагали да премине. В този момент мотоциклет, управляван от 29-годишен мъж, се е ударил в превозното средство.

Мотористът е бил откаран в болница "Г. Гениматас“, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. Шофьорът на камиона и тримата души, оказвали му помощ, са арестувани.

Адвокатът на българина, Лазарос Минасидис, заяви пред медиите, че клиентът му е потеглил на зелен сигнал и най-вероятно мотористът е преминал на червено. "Светофарът е със зелена светлина от едва 12 секунди – време, в което могат да минат 5-6 коли“, обясни той.



