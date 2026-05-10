Средно училище "Любен Каравелов“ в Несебър организира благотворителен базар в подкрепа на Елина, която е учила в това училище. В събитието се включва и клуба на БМЧК към него.

Елина е майка на две деца – на 2 и на 9 години. Заради усложнения при раждането и липсата на навременна медицинска намеса, тазовото й дъно е тежко увредено. Органите й са спаднали, движението й е болезнено, а нормалното ежедневие- невъзможно.

Младата жена преминава през няколко операции в Германия, които обаче дават само частично облекчение. Лекарите дават надежда чрез нова операция – ректопексия, която може да възстанови функциите и да предотврати по-тежка интервенция, свързана с премахване на ректума и поставяне на колостома, информира БНР.

Според семейството това е последният шанс за възстановяване. За лечението са необходими 30 000 евро, които трябва да бъдат събрани до 10 юни. След дългогодишни разходи за терапии и операции, семейството вече няма финансова възможност да покрие сумата.

"Всеки може да помогне с продукт за базара или дарение на място. Нека заедно дадем надежда!", призовават организаторите.

Благотворителната инициатива ще се проведе в СУ "Любен Каравелов" в Несебър на 15 май от 8 часа.