Областният управител на област Бургас Добромир Гюлев се включи в една прекрасна инициатива, която Найден Недев организира вече почти десетилетие.

Водолази от Созопол, Бургас, София и дори от Молдова се събраха на рибарското пристанище в Созопол, за да почистят морското дъно от отпадъците, които често небрежно биват изхвърляни в морето. Областният управител сподели, че с най-голямо удоволствие се присъединява в акцията по почистването на морското дъно, което е и чудесен повод да облече отново неопрена и да се върне под вода след почти шестмесечна пауза, съобщават от администрацията.

Само за няколко часа бяха извадени десетина автомобилни гуми, пластмасови щайги, найлони, рекламни винилови пана, десетки пластмасови кофички от кисело мляко, празни бутилки и кенчета от бира - количество, с което почти беше напълнен един контейнер.

"Разбирам добре, че за мнозина морето е синоним на забавление и приятни летни спомени. Но за нас, морските хора, то е много повече от това. То е дом, източник на препитание, а за някои – и аз съм сред тях – то е храм, в който влизаме, за да се пречисти", допълни още Добромир Гюлев.

Според областния управител морето се грижи хиляди семейства да имат какво да сложат на масата си всеки ден – така е от хилядолетия. И днес то продължава да бъде движеща сила за икономиката на крайбрежните общини.

Нека се отнасяме към него като към собствения си дом и да не го превръщаме в пазител на нашите отпадъци!