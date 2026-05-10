В местността Поляните край село Синеморец е оформен нов еко парк, съобщават от Община Царево. Той е обособен с подкрепата на предприемача Емилиян Гебрев.

Посетителите ще могат да се насладят на природата и устието на река Велека. Местността Поляните остава зона без строителство и на практика всички общински терени тук са част от тази нова зона за отдих.

Тя е оградена, за да не влизат автомобили, а съоръженията са само от дървен материал, съобщават от общинската администрация.