Кметът на Бургас Димитър Николов постави висока оценка на организацията около Колоездачната обиколка на Италия, която през тази година ще стартира от българското Черноморие.

"Изпълнихме всички детайлни изисквания на организаторите от италианска страна. Последно днес, когато ги попитах как сме се справили, казаха "Perfetto". Това е достатъчно", заяви градоначалникът преди церемонията за представянето на участващите отбори, които се проведе в Летния театър в морския град, предаде репортер на Burgas24.bg.

Той благодари на ММС и Министерството на турзима за доверието, че са избрали именно Бургас да даде началото на Джиро 2026.

"Благодаря и на моите съграждани. Където и да се разходите в града, навсякъде има стикери, лепенки, балони, розови знамена. Този ентусиазъм изключително много ме радва и съм сигурен, че ще стане един празник, защото едва ли друг път градът ще бъде домакин на Джирото. Това се слъчва веднъж в нашето съвремие", добави Николов.

"Това е уникална инвестиция не само в туризма, но и в имиджа в дългосрочен план. Хотелите са пълни. Туристите идват с кемпери, автобуси, микробуси. Перфектен синхрон между местна и държавна власт", завърши кметът на Бургас.