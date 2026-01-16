"Приложеният прагматичен подход от Съвместното командване на специалните операции в планирането и провеждането на подготовката през 2025 г. доведе до качествено развитие на способностите на Силите за специални операции. Рационалното разпределение на ресурсите, повишаването на изискванията към индивидуалната подготовка и към щабовете на тактически групи е демонстрация на целенасочен и рационален командирски подход“.Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по време на "Анализа на подготовката и състоянието на Съвместното командване на специалните операции (СКСО) през 2025 г.“ Анализът беше представен днес, 16 януари, от командира на СКСО бригаден генерал Божидар Бойков. На заседанието присъстваха командирите на формированията от Специалните сили, както и представители на Съвместното командване на силите и видовете въоръжени сили.Началникът на отбраната посочи като значителен успех през годината за българските Сили за специални операции успешното сертифициране на морска група за специални операции от състава на Военноморските сили и на авиационно формирование за въздушни специални операции от състава на Военновъздушните сили, които са готови да застъпят в дежурство към Компонентното командване на специалните операции. По този начин Българската армия вече разполага с формирования за специални операции в трите домейна – сухопътен, военновъздушен и военноморски."Позитивен е стремежът за прилагането на съвременни тактики, техники и процедури в подготовката на специалните сили не само с осигуряването на щатно въоръжение и техника, а и с разработването на иновации от личния състав на база на поуките и практиките от съвременните конфликти“, категоричен бе началникът на отбраната.Той отличи и задълбочаването на съвместната подготовка на Командването с видовете въоръжените сили, Служба "Военно разузнаване“, Служба "Военна полиция“ и структурите на Министерството на вътрешните работи и Националната служба "Охрана“. Отбеляза и високия темп в попълването с личен състав и кандидати за конкурси за служба в Специалните сили.Началникът на отбраната подчерта, че през настоящата година пред СКСО стоят не по-малко предизвикателства, сред които подготовката за пресертифициране на сухопътна тактическа група за специални операции и за сертификация на Компонентното командване на специалните операции.В направения анализ на подготовката и състоянието на СКСО бригаден генерал Божидар Бойков очерта основните направления на дейност през 2025 г. Сред тях бяха: промяна на ролята, задачите и функциите на Учебния център за подготовка и бойно осигуряване; приоритизиране на индивидуалната подготовка; полагане на основите на колективната подготовка чрез организиране на национални учения с международно участие; възстановяване на съвместната подготовка с въоръжените сили, служби "Военно разузнаване“ и "Военна полиция“, както и със структурите на Министерството на вътрешните работи и Националната служба "Охрана“. На последно място, но не по значение, командирът на СКСО отбеляза приоритизирането на изпълнението на целите за способности, свързани със Силите за специални операции, но извън командването – сертифицирането на морска група Специални сили и на авиационно формирование за въздушни специални операции."Изключително съм благодарен на командването на ВВС и 24-а авиобаза, на командването на ВМС и 65-а група морски Специални сили, както и на началника на отбраната адмирал Ефтимов за това, че днес разполагаме със сертифицирани формирования от трите домейна в областта на специалните операции“, заяви бригаден генерал Бойков.Той отбеляза още, че през 2025 г. бойната подготовка започва да се рефокусира от подготовка за провеждане на контратерористични операции към операции в условията на конвенционален конфликт с висока интензивност. Друг важен акцент е използването на безпилотни летателни системи (БЛС) и подготовката на инструктори, особено в по-чувствителни направления като подготовката на снайперисти, бойни медици и оператори на БЛС.Бригаден генерал Бойков очерта и основните направления за развитие на СКСО през 2026 г. Сред тях са преглед на структурите, обучение на личния състав по всички функционални направления и работа по реализирането на вече започнати проекти. Ще продължи развитието на инструкторския състав, с цел Учебният център за подготовка и бойно осигуряване да придобие собствен капацитет за обучение и подготовка.Всички военнослужещи ще преминат обучение за противодействие и използване на БЛС. През 2026 г. двете основни национални учения с международно участие ще бъдат комбинирани със съвременната подготовка на СКСО.