Андрей Гюров готов да е служебен премиер, но при определени условия
"Това, което казах и на нея е, че едни честни избори могат да бъдат проведени само при едно честно сътрудничество между всички институции, които са чули площадите и са разбрали какво искат хората", каза той.
Подуправителят на БНБ заяви, че приема поста на служебен премиер, но при условие. “Да, на този въпрос мога да кажа следното: споделих с госпожа президента, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Под принципи имам предвид, че България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Честни избори можем да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, то е достатъчно неутрално, равно отдалечено от всички партии и работи само в рамките на правомощията, които му дава Конституцията", заяви Гюров.
ФОКУС вчера първи съобщи, че именно Гюров ще бъде служебен премиер. Макар, че Гюров се е съгласил, окончателният избор остава за президентът. Съгласно член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на БНБ Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – съответно Велислава Делчева, Мария Филипова.
Държавният глава Илияна Йотова следва да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер. На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.
На 30 януари, петък, Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата.
