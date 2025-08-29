ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Асен Василев каза за Паскал
Той обясни още, че не е викан за разпит, след като името му е било споменато и от Петя Банкова, и от Живко Коцев. Василев смята, че свързването на неговото име с това на Паскал е политическа атака.
"Ако имаше нещо, щеше отдавна да е доказано. Петя Банкова беше седем месеца в ареста, след което каза, че показанията ѝ са дадени под натиск. Имаше и друг случай – Соня Клисурска също каза, че е била натискана, за да лъжесвидетелства. Това са похватите на КПК, заради което ние искаме да има политически неутрална Антикорупционна комисия. Такава в момента няма", коментира Василев.
"Най-скандалното беше с Номинационната комисия, която трябва да избере кандидатите. Официално излезе стенограмата на това, което се е случвало на Висшия адвокатски съвет. На 5-6 пъти ВСС казва – Ние нямаме кворум, ако излъчим нашия член, това ще е в нарушение на закона. Но тъй като няма кой да обжалва, ще нарушим закона и ще излъчим член", каза още Василев.
Планът за възстановяване и устойчивост
Бившият финансов министър коментира, че шансът да получим парите по Плана за възстановяване и устойчивост при "опорочена процедура за Антикорупционната комисия", е много малък.
"Това, което е записано в ПВУ, е че Комисията трябва да има неполитическо ръководство. А виждаме, че самата процедура е опорочена, ръководството е политическо – трима от кандидатите за тези три места са излъчени от ГЕРБ, БСП и ИТН", обясни бившият финансов министър.
Василев каза още, че за юни месец вече имаме 1,5% бюджетен дефицит.
Той коментира, че за шест месеца правителството на Росен Желязков е изтеглило повече дълг, отколкото за последните три години взети заедно. И допълни, че този дълг "се налива в ББР по същата скандална схема, по която бяха налели 1 милиард, който стигна до осем фирми".
"Четири милиарда от джоба на българските граждани се вземат и се дават по абсолютно неясни процедури", допълни политикът.
Вот на недоверие през септември
"Идеята за вот на недоверие на тема "Завладяна държава" е обсъждана с "Да, България". Правителството и партиите в Народното събрание, които го подкрепят, дадоха достатъчно поводи да се види, че в момента има алтернативен център на управление на държавата и той не е в Министерския съвет", посочи Василев.
Той обясни, че информацията за парите, които се опускат за общините, вече не се публикува, а това е изискване на закона.
"Видяхме да се разпродават 4400 имота. Беше замислено това да се случи за две седмици с онлайн търг. Когато повдигнахме темата, правителството спря тези действия", каза още Василев.
Той посочи, че друг важен акцент е, че не е прокарано законодателство, с което да се вдигнат заплатите на младите медици.
Василев подчерта, че инфлацията е два пъти по-висока, а доходите са замразени. Според него инфлацията се повишава изкуствено.
По отношение на подкрепата на вота от другите партии в НС, той заяви: "Всички, които смятат, че това правителство е вредно за България, са добре дошли". И беше категоричен, че евентуална смяна на кабинета няма да повлияе върху приемането на еврото през 2026 г. "Ние сме готови да управляваме без ГЕРБ", заяви политикът.
Безводието в Плевен
Василев каза през 2024 г. местните власти в Плевен са имали възможност да подадат документи за 50 милиона, но те не са заявили проекти за ВиК, а за спортна зала и други.
Коалицията ПП-ДБ
"Аз лично работя за обединен фронт, който включва и колегите от "Демократична България" - срещу Борисов и Пеевски", посочи той. И увери, че разминаване между ПП и ДБ по ключовите теми няма.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 136
|предишна страница [ 1/23 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават решенията си изцяло еле...
12:35 / 29.08.2025
Meteo Balkans с предупреждение!
12:31 / 29.08.2025
Реалните данъчни оценки на имотите ще носят повече приходи на общ...
12:16 / 29.08.2025
Продължава издирването на Дачо Симеонов
11:53 / 29.08.2025
Създават специализирана група в МВР по американски модел
12:32 / 29.08.2025
Реорганизират движението в Бургаско заради колоездачната обиколка...
10:53 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета