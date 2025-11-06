Бойко Борисов пред журналисти в НС.
"За разлика от другите - аз никога не лъжа, ако не искам да кажа нещо - не го казвам. Вчера много точно казах, че аз лично съм разговарял за свалянето на санкциите. Отдолу санкциите на "Магнитски" завършват така - ако човекът се е поправил те се свалят", категоричен е той.
"Фокус" припомня, че минути преди изказването на лидера на ГЕРБ, Ивайло Мирчев заяви пред журналисти следното по отношение на Борисов:
Христо Иванов разказа истината за взаимоотношенията тогава, а вторият шамар бе забит тежко от Британското посолство. Не е добре, когато някой лъже.
"Христо Иванов го уважавам дълбоко. Единствената ми критика е, че дезертира от това, в което бяхме заедно. Не само аз сега да се оправдавам за нещо, което сме правили заедно", каза Борисов по отношение на Иванов.
"Не е далеч времето когато ПП-ДБ говореха как Делян Пеевски се е поправил и заедно работим. Не е далеч времето, когато седяхме да говорим с президента Зеленски - Петков, Пеевски и аз. Даваха заедно пресконференции за промяна на Конституцията и маса закони", припомня Борсов.
"Спомням си като казваха, че санкциите трябва да паднат първо на децата и майка му - на две стъпки. На масата показваше да се раздели на две съдебната система - между мен и тях. И аз казах, че няма да участвам. Седяха всичките Асен Василев, Кирил Петков, Христо Иванов, Атанасов. Всеки ден. И Мария Габриел беше и такива очи ококори, че не знаеше къде е попаднала", каза Борисов.
"Всякак си искат да сложат Пеевски при мен, а те да се отърсят от това си минало. Не ми пука. Докато има стабилно мнозинство чрез него и правителството, и в държавата, аз ще го правя", категоричен е лидерът на ГЕРБ.
Той коментира и темата за дейността на Сорос в България. "Аз самият, лично се познавам с него, срещал съм се с него и ще продължа да го подкрепям, защото много неща в демокрациите, които прави, ги одобрявам и харесвам. В комисията ще има моята подкрепа", увери Борисов.
За предложението Деньо Денев за шеф на ДАНС, той подчерта, че това е още от времето на сглобката, Кирил Петков предложил Петър Петров, а президентът е предложил Пламен Тончев.
един тракиец
преди 1 ч. и 46 мин.
Вярваме ти Бойче! Три пъти си осъден за лъжа, но ние ти прощаваме! Какво казаха от Обединеното Кралство за санкциите, ще ги махнат ли и те?
baionzi
преди 1 ч. и 57 мин.
Това ли ти е най-голеният зор, бе кретен?
Анонимен
преди 2 ч. и 20 мин.
За да се поправи човек минава през бай Ставри - строг но справедлив.
Аре бежи
преди 2 ч. и 44 мин.
Те за такива като теб и дебелото момче са измислени, къде ще отпадат! С такива санкции държат слугинажа в подчинение!!!
